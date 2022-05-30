Шольц: Украина должна сама должна решать, какие условия мира с РФ примет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина должна сама решать, какие условия с РФ примет. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Шольца, от этих договоренностей зависит дальнейшее введение санкций Западом.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Германия
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