Сербия: визит Лаврова создавал для страны трудности
Несостоявшийся 6-7 июня визит в Сербию министра иностранных дел России Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента в сложное положение, сообщает пресс-служба вице-премьер и министра горного дела и энергетики страны Зорана Михайловича.
По его словам, хорошо, что визит был отложен.
«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — отметил вице-премьер.
Ранее Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена предпринимать какие-либо действия в ответ на срыв визита министра.
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