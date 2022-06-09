Сербия: визит Лаврова создавал для страны трудности

Несостоявшийся 6-7 июня визит в Сербию министра иностранных дел России Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента в сложное положение, сообщает пресс-служба вице-премьер и министра горного дела и энергетики страны Зорана Михайловича.

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По его словам, хорошо, что визит был отложен.

«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — отметил вице-премьер.

Ранее Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена предпринимать какие-либо действия в ответ на срыв визита министра.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей ЛавровСербия
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