В США предрекли Шольцу крах из-за решения по России
Немецкий канцлер Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения отправить танки Украине, сообщил в YouTube-канале бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, большинство в Германии пришло в ужас из-за объявления о поставках оружия украинским Вооруженным силам. «Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — заявил эксперт.
По его мнению, Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, были трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов, призванных предотвратить подобные конфликты с Москвой в будущем.
«Я не могу представить, чтобы канцлер Коль или канцлер Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. <…> Шольц не протянет долго», — отметил Макгрегор.
Ранее он заявил, что в США Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится.
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