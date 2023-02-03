В США предрекли Шольцу крах из-за решения по России

По его словам, большинство в Германии пришло в ужас из-за объявления о поставках оружия украинским Вооруженным силам. «Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — заявил эксперт.

По его мнению, Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, были трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов, призванных предотвратить подобные конфликты с Москвой в будущем.

«Я не могу представить, чтобы канцлер Коль или канцлер Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. <…> Шольц не протянет долго», — отметил Макгрегор.

Ранее он заявил, что в США Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится.

