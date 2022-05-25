Вучич: введение Сербией санкций в отношении РФ сейчас невозможно

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что введение страной санкций против РФ за проведение военной операции на территории Украины сейчас невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в мае глава Сербии заявлял, что на страну оказывается огромное давление из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.



Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.



