Зеленский: Иностранный контингент должен компенсировать возможное сокращение ВСУ
Численность предлагаемого Западом «миротворческого контингента» должна компенсировать возможное сокращение Вооружённых сил Украины (ВСУ) после прекращения огня. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он пояснил, что для противостояния с Россией Украине нужна «миллионная армия», и если численность ВСУ уменьшится, то вместо этого понадобятся другие войска «в том количестве, на сколько уменьшились украинские».
По его словам, данную инициативу нельзя рассматривать без участия США, так как у Евросоюза нет такой численности войск.
«Этого не может быть без США... рисковать без США никто не станет», - заключил Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция натовских войск на Украину для России категорически неприемлема, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru