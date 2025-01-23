Зеленский: Иностранный контингент должен компенсировать возможное сокращение ВСУ

Он пояснил, что для противостояния с Россией Украине нужна «миллионная армия», и если численность ВСУ уменьшится, то вместо этого понадобятся другие войска «в том количестве, на сколько уменьшились украинские».

По его словам, данную инициативу нельзя рассматривать без участия США, так как у Евросоюза нет такой численности войск.

«Этого не может быть без США... рисковать без США никто не станет», - заключил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция натовских войск на Украину для России категорически неприемлема, сообщает RT.