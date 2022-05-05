Шольц: Санкции с России будут сняты только после согласования с Украиной
Санкции против России могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в интервью журналу «Штерн».
По его мнению, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной».
Ранее сегодня президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба федерального президента. Штайнмайер выразил свою солидарность, уважение и поддержку украинскому народу и напомнил, что Германия с самого начала конфликта поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении.
В пресс-службе также отметили, что между президентами «недоразумения прошлого устранены».
Ранее газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщила, что Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».
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