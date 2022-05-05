Шольц: Санкции с России будут сняты только после согласования с Украиной

По его мнению, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной».

Ранее сегодня президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба федерального президента. Штайнмайер выразил свою солидарность, уважение и поддержку украинскому народу и напомнил, что Германия с самого начала конфликта поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении.

В пресс-службе также отметили, что между президентами «недоразумения прошлого устранены».

Ранее газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщила, что Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».

