Шольц: санкции против России будут усилены

Государства группы семи усилят санкционное давление на Россию для недопущения обхода введенных ранее ограничений. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в японской Хиросиме, передает Bild.

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По его словам, сейчас главное найти такие санкции, которое будет невозможно обойти.

Глава правительства Германии также высказал уверенность в том, что Берлин сможет договориться с партнерами по этому вопросу.

Ранее стало известно, что страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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