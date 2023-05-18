Шольц: санкции против России будут усилены
18 мая 202315:19
Государства группы семи усилят санкционное давление на Россию для недопущения обхода введенных ранее ограничений. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в японской Хиросиме, передает Bild.
По его словам, сейчас главное найти такие санкции, которое будет невозможно обойти.
Глава правительства Германии также высказал уверенность в том, что Берлин сможет договориться с партнерами по этому вопросу.
Ранее стало известно, что страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru