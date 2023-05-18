Шольц: санкции против России будут усилены

По его словам, сейчас главное найти такие санкции, которое будет невозможно обойти.

Глава правительства Германии также высказал уверенность в том, что Берлин сможет договориться с партнерами по этому вопросу.

Ранее стало известно, что страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

