Сенатор Круз: власти работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана

По его словам, инициатива американских властей призвана помешать сближению двух стран. В результате Белый дом планирует противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений.

Предложено ввести ограничительные меры против банков, самолетов и морских судов, которые Россия и Иран используют для поддержки спецоперации. Также могут быть заморожены иранские активы на миллиарды долларов.

Ранее в Белом доме заявили, что о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

