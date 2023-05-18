Сенатор Круз: власти работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана

Администрация президента США работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, сообщил сенатор Тед Круз.

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По его словам, инициатива американских властей призвана помешать сближению двух стран. В результате Белый дом планирует противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений.

Предложено ввести ограничительные меры против банков, самолетов и морских судов, которые Россия и Иран используют для поддержки спецоперации. Также могут быть заморожены иранские активы на миллиарды долларов.

Ранее в Белом доме заявили, что о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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