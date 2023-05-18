Сенатор Круз: власти работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана
Администрация президента США работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, сообщил сенатор Тед Круз.
По его словам, инициатива американских властей призвана помешать сближению двух стран. В результате Белый дом планирует противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений.
Предложено ввести ограничительные меры против банков, самолетов и морских судов, которые Россия и Иран используют для поддержки спецоперации. Также могут быть заморожены иранские активы на миллиарды долларов.
Ранее в Белом доме заявили, что о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Круз: власти работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана
- СМИ: армия России устранила возможности для контрнаступления ВСУ
- СМИ: на Кипре предотвращено покушение на российского журналиста
- «Манчестер Сити» во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов
- Бах: МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех государств
- Стало известно о состоянии пострадавших в Таиланде россиян
- Жителей Украины предупредили о возможной раздаче повесток на пляжах
- Киссинджер: Япония в течение пяти лет может войти в клуб ядерных держав
- УАЗ не подтвердил проведение забастовки из-за низких зарплат на заводе
- Пенсии по потере кормильца станут назначать автоматически
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru