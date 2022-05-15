Шольц решил не обижаться на оскорбления украинского посла Андрея Мельника

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решил не обижаться на украинского посла Андрея Мельника, который назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». Об этом немецкий политик заявил в интервью немецкому порталу T-online.

Украинский посол отказался извиняться за оскорбления в адрес Шольца

Отвечая на вопрос об отношении Шольцв к оскорблению, канцлер предложил оставить это суждению самого журналиста. Он также добавил, что «Украина уже несколько недель находится в состоянии войны».

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», — цитирует Шольца Lenta.ru.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Германии пропустят очередной политический троллинг украинским послом Шольца, который в перспективе может из-за нерешительности лишиться поста.

«Явно, что у Мельника есть большие политические покровители в других странах-членах НАТО, негласной поддержкой которых он активно пользуется. Фактически, он используется как политический тролль, который озвучивает самые скандальные и хамские заявления, и пробует европейские державы – в данном случае, Германию – на выдержку, на политическую прочность и на степень лояльности Большому брату из Вашингтона», - отметил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
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