Шольц решил не обижаться на оскорбления украинского посла Андрея Мельника

Отвечая на вопрос об отношении Шольцв к оскорблению, канцлер предложил оставить это суждению самого журналиста. Он также добавил, что «Украина уже несколько недель находится в состоянии войны».

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», — цитирует Шольца Lenta.ru.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Германии пропустят очередной политический троллинг украинским послом Шольца, который в перспективе может из-за нерешительности лишиться поста.

«Явно, что у Мельника есть большие политические покровители в других странах-членах НАТО, негласной поддержкой которых он активно пользуется. Фактически, он используется как политический тролль, который озвучивает самые скандальные и хамские заявления, и пробует европейские державы – в данном случае, Германию – на выдержку, на политическую прочность и на степень лояльности Большому брату из Вашингтона», - отметил эксперт.

