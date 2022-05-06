Украинский посол отказался извиняться за оскорбления в адрес Шольца

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не намерен извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

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«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», — отметил Мельник.

По словам посла, «дело не в том, чувствуете ли вы себя обиженным или нет», а в том, «помогаете ли вы нам не проиграть» и спасти жизни людей.

Ранее Мельник неоднократно резко критиковал Берлин, высказывая недовольство объемами помощи Украине. В частности, посол назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» после решения канцлера не посещать Киев из-за отказа украинских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияУкраина
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