Украинский посол отказался извиняться за оскорбления в адрес Шольца

«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», — отметил Мельник.

По словам посла, «дело не в том, чувствуете ли вы себя обиженным или нет», а в том, «помогаете ли вы нам не проиграть» и спасти жизни людей.

Ранее Мельник неоднократно резко критиковал Берлин, высказывая недовольство объемами помощи Украине. В частности, посол назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» после решения канцлера не посещать Киев из-за отказа украинских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

