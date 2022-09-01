Шольц: прямой конфронтации с Россией нужно избежать

Несмотря на поддержку Украины со стороны Североатлантического альянса, прямой конфронтации с Россией нужно избежать. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своей поездки в Эссен, передает ТАСС.

По его словам, Берлин в этом вопросе тщательно взвешивает каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по НАТО.