Шольц: прямой конфронтации с Россией нужно избежать
Несмотря на поддержку Украины со стороны Североатлантического альянса, прямой конфронтации с Россией нужно избежать. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своей поездки в Эссен, передает ТАСС.
По его словам, Берлин в этом вопросе тщательно взвешивает каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по НАТО.
«Мы поддерживаем Украину, но мы обращаем внимание на то, чтобы никогда не было войны между Россией и НАТО», - подчеркнул глава правительства ФРГ.
Ранее Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- Путин пообещал удобные паромные перевозки в Калининград
- Шольц: прямой конфронтации с Россией нужно избежать
- Шольц: Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ
- СМИ: в США ФБР и полиция проводят обыски в домах Виктора Вексельберга
- Поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее
- Воробьев: смога от лесных пожаров в Подмосковье больше нет
- Аксенов назвал предварительную сумму ущерба взрывов в Крыму
- В Петербурге 1 сентября стало самым холодным с 1881 года
- ООН: заседание по Украине намечено на 22 сентября
- Бразильский футболист Роша перешел в ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru