Макрон: диалог с Россией необходимо продолжать
Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией во время своего выступления перед послами Пятой республики, сообщает ТАСС.
«Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны», - подчеркнул Макрон.
По его словам, никто не заинтересован, чтобы Турция оставалась единственной страной, которая продолжает диалог с Москвой.
Ранее ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что контакты России с руководством Евросоюза практически прерваны, а канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон не подходят на роль переговорщиков.
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