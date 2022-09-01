Макрон: диалог с Россией необходимо продолжать

Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией во время своего выступления перед послами Пятой республики, сообщает ТАСС.

«Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны», - подчеркнул Макрон.