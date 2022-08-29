Шольц призвал принять в Евросоюз Украину и Молдавию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью Евросоюза, сообщает ТАСС.
Выступая в Карловом университете в Праге он отметил, что такое расширение «в интересах Европейского союза».
Он также подчеркнул, что с целью нивелировать различия между государствами-членами следует заменить обязательное требование консенсуса на голосование простым большинством.
«Риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперёд, возрастает с каждым новым государством-членом. Поэтому я предлагаю постепенный переход к голосованию большинством голосов», — заключил политик.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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