Шольц призвал принять в Евросоюз Украину и Молдавию

Выступая в Карловом университете в Праге он отметил, что такое расширение «в интересах Европейского союза».

Он также подчеркнул, что с целью нивелировать различия между государствами-членами следует заменить обязательное требование консенсуса на голосование простым большинством.

«Риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперёд, возрастает с каждым новым государством-членом. Поэтому я предлагаю постепенный переход к голосованию большинством голосов», — заключил политик.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз.

