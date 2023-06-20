Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса, сообщает РИА Новости.
На совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном он отметил, что рассчитывает то, что КНР окажет влияние на Россию.
«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе», - подчеркнул Шольц.
Он также призвал страны G20, в состав которой входит и Китай, не поставлять Москве оружие.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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