Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Столтенберг призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии

На совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном он отметил, что рассчитывает то, что КНР окажет влияние на Россию.

«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе», - подчеркнул Шольц.

Он также призвал страны G20, в состав которой входит и Китай, не поставлять Москве оружие.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаРоссияКитайГерманияШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры