Столтенберг призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии

По его словам, Пекин не является противником и входящие в блок страны продолжат взаимодействие и торговлю с ним, при этом нужно избегать зависимости и отказаться от экспорта технологий.

«Мы не должны экспортировать технологии, которые могут быть использованы против нас, или потерять контроль за критически важной инфраструктурой, такой как сети 5G», - заключил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что арсеналы блока опустошены и их необходимо восстановить в кратчайшие сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

