Столтенберг призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу следует избегать зависимости от государств, включая Китай, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Пекин не является противником и входящие в блок страны продолжат взаимодействие и торговлю с ним, при этом нужно избегать зависимости и отказаться от экспорта технологий.

«Мы не должны экспортировать технологии, которые могут быть использованы против нас, или потерять контроль за критически важной инфраструктурой, такой как сети 5G», - заключил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что арсеналы блока опустошены и их необходимо восстановить в кратчайшие сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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