«Я смотрел накануне дебаты, которые длились два часа. Дискуссии были скучные, очень типичные. Все согласны с тем, что нужны деньги, нужно поднимать экономику и так далее. Только по одному вопросу серьезные расхождения – по Украине. Алиса Вайдель считает, что нужно следовать курсу Трампа, поддерживать мир, а Мерц и Хабек от «зеленых» с этим не могут согласиться. Я бы сказал, что это даже не истерика, это хайп, они говорят, что Россия не может выиграть. Население восточной части страны будет голосовать за мир и нормализацию отношений с Россией. В западной части сильные позиции у Христианско-демократического союза – около 30%, «зеленые» получат около 15%. Получается, что мир с Россией поддерживает четверть населения Германии. Более половины немцев не хотят воевать с Россией, но считают Россию врагом. До 40% немцев готовы полностью поддержать милитаризацию и возможную войну с Россией», - рассказал он.

Победу на выборах канцлера Германии, вероятно, одержит Фридрих Мерц, который не захочет даже разговаривать с Россией и будет активно поставлять Украине оружие, добавил Рар.

«Я думаю, Мерц победит, но надо понимать, что он очень двоякий человек. Я считаю, что он не будет окончательно ссориться с Америкой. Все будет зависеть от того, как его поддержат в остальных странах Европы. В целом у него очень русофобские взгляды, он готов на радикальные меры в долгосрочной перспективе. С ним России будет очень сложно разговаривать, он будет усиливать санкции против России, бороться против стран Европы, которые будут выступать за улучшение отношений с Россией», - предупредил собеседник НСН.

Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, АдГ находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%, передает «Радиоточка НСН».

