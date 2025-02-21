Шольц: До прекращения огня на Украине еще далеко
До прекращения огня на Украине ещё далеко. Такое заявление в эфире телеканала ZDF сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, в натоящее время неизвестно, что может повлиять на ситуацию - «международные войска, войска ООН или что-то ещё».
«Произойдёт ли это вообще», - задал вопрос Шольц, добавив, что Европа и ФРГ, в любом случае, не должны «оставлять Украину в одиночестве».
Ранее глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) допустил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru