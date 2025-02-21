Шольц: До прекращения огня на Украине еще далеко

По его словам, в натоящее время неизвестно, что может повлиять на ситуацию - «международные войска, войска ООН или что-то ещё».

«Произойдёт ли это вообще», - задал вопрос Шольц, добавив, что Европа и ФРГ, в любом случае, не должны «оставлять Украину в одиночестве».

Ранее глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) допустил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

