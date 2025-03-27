Шольц назвал ошибкой возможную отмену антироссийских санкций

По его словам, раньше достижения мира на Украине бессмысленно отменять санкции. Впрочем, перспективы окончания противостояния Москвы и Киева пока остаются неопределенными, заявил Шольц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос снятия антироссийских санкций будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

