Шольц назвал ошибкой возможную отмену антироссийских санкций
Уходящий с поста канцлера ФРГ Олаф Шольц во время встречи европейских лидеров в Париже назвал ошибкой возможную отмену антироссийских санкций на нынешнем этапе российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его словам, раньше достижения мира на Украине бессмысленно отменять санкции. Впрочем, перспективы окончания противостояния Москвы и Киева пока остаются неопределенными, заявил Шольц.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос снятия антироссийских санкций будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru