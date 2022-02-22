Зеленский привал Европу полностью остановить «Северный поток - 2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за признания Москвой Луганской и Донецкой республик немедленно.
По его мнению, ограничения должны включать полную остановку газопровода «Северный поток - 2».
«Сегодня любая помощь для нас важна, публичная поддержка. Очень важна санкционная помощь… Именно быстрая помощь нужна», - заявил украинский глава в ходе брифинга во вторник.
Ранее сегодня в Европарламенте призвали исключить РФ из европейской экономики.
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