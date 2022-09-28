Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать Киеву помощь, в том числе оружием, сообщает пресс-служба правительства Германии.

Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса в состав РФ

В сообщении говорится, что это будет «конкретная политическая, финансовая и гуманитарная поддержка».

«Германия также продолжит оказывать помощь Украине в защите её суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия», - отметил канцлер.

Ранее Шольц заявил, что Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийШольц
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