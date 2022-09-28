Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать Киеву помощь, в том числе оружием, сообщает пресс-служба правительства Германии.
В сообщении говорится, что это будет «конкретная политическая, финансовая и гуманитарная поддержка».
«Германия также продолжит оказывать помощь Украине в защите её суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия», - отметил канцлер.
Ранее Шольц заявил, что Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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