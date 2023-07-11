Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи Киеву объёмом в 700 млн евро. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Согласно информации Минобороны ФРГ, в пакет войдут две установки ЗРК Patriot, а также 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.
Кроме того, Вооружённым силам Украины передадут пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, средства для разминирования, 20 тысяч артиллерийских боеприпасов и пять тысяч 155-миллиметровых дымовых снарядов.
«Мы убеждены, что поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - единственно верный путь», - добавил министр обороны Германии Борис Писториус.
Ранее источники издания Spiegel заявили, что после саммита НАТО ФРГ планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро, передает «Радиоточка НСН».
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