Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи

Согласно информации Минобороны ФРГ, в пакет войдут две установки ЗРК Patriot, а также 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.

Кроме того, Вооружённым силам Украины передадут пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, средства для разминирования, 20 тысяч артиллерийских боеприпасов и пять тысяч 155-миллиметровых дымовых снарядов.

«Мы убеждены, что поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - единственно верный путь», - добавил министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее источники издания Spiegel заявили, что после саммита НАТО ФРГ планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро, передает «Радиоточка НСН».

