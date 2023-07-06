СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
Вашингтон в пятницу, 7 июля, объявит о новом пакете военной помощи Киеву, который будет включать, запрещенные специальной конвенцией ООН, кассетные боеприпасы, сообщает агентство Reuters.
В Белом доме подтвердили, что вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов сейчас активно обсуждается, но решений на этот счет пока не принималось.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
По его словам, на данный момент какие-либо объявления на этот счет делать рано.
Ранее в России назвали последствия отправки Киеву кассетных боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru