СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами

В Белом доме подтвердили, что вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов сейчас активно обсуждается, но решений на этот счет пока не принималось.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

По его словам, на данный момент какие-либо объявления на этот счет делать рано.

Ранее в России назвали последствия отправки Киеву кассетных боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

