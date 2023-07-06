СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами

Вашингтон в пятницу, 7 июля, объявит о новом пакете военной помощи Киеву, который будет включать, запрещенные специальной конвенцией ООН, кассетные боеприпасы, сообщает агентство Reuters.

США примут решение об отправке Украине кассетных боеприпасов в ближайшие дни

В Белом доме подтвердили, что вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов сейчас активно обсуждается, но решений на этот счет пока не принималось.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

По его словам, на данный момент какие-либо объявления на этот счет делать рано.

Ранее в России назвали последствия отправки Киеву кассетных боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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