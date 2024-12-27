Шольц отказался посылать немецких солдат на Украину
Германия будет «играть важную роль» в предоставлении Украине гарантий безопасности. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В интервью порталу T-Online он указал, что в настоящее время речь идёт о том, чтобы Украина не осталась одна и чтобы продолжались поставки оружия, но не об отправке войск.
«Я не пошлю туда немецких солдат», - заключил Шольц, назвав дискуссии по этому вопросу странными.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru