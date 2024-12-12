Туск заявил, что войска Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня

Говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине, Туск отметил, что глава Франции уже знает о такой позиции Польши.

По его словам, Польша намерена сотрудничать над решениями, которые «прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта», если удастся достигнуть прекращения огня.

Ранее политолог Александр Асафов заявил НСН, что Макрон получит от польских властей отказ в отправке миротворцев на Украину, так как это большие риски для страны.

