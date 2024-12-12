Туск заявил, что войска Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня

Польские войска не войдут на территорию Украины даже после прекращения огня, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с французским лидером Эммануилом Макроном.

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Говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине, Туск отметил, что глава Франции уже знает о такой позиции Польши.

По его словам, Польша намерена сотрудничать над решениями, которые «прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта», если удастся достигнуть прекращения огня.

Ранее политолог Александр Асафов заявил НСН, что Макрон получит от польских властей отказ в отправке миротворцев на Украину, так как это большие риски для страны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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