Шольц отказался идти с Путиным в поход по Альпам
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не пошел бы в туристический поход по Альпам с президентом России Владимиром Путин.
«С кем бы я не отправился в поход, так это Путин», - сказал глава правительства Германии в ходе общения с жителями Баварии.
В качестве спутника канцлер ФРГ выбрал президента Франции Эммануэля Макрона. Хорошим компаньоном он также назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Канцлер Германии ранее признал, что изъятие замороженных активов России является «чрезвычайно сложным» вопросом. Он отметил, что в Европе не знают, как это можно осуществить, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии раскрыли детали плана НАТО на случай конфликта с Россией
- Baza: вместе с Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Моносова
- Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 64
- Шольц отказался идти с Путиным в поход по Альпам
- Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят на следующей неделе
- Президент Финляндии допустил размещение военной базы США
- Захарова предупредила об эскалации из-за поставок Киеву ракет SCALP
- ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву из-за заявлений о росте цен на билеты
- Кабмин освободил застройщиков от налога на сверхприбыль
- Мэр Москвы Собянин назначил 9 и 10 сентября - Днями города в столице в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru