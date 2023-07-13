Шольц отказался идти с Путиным в поход по Альпам

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не пошел бы в туристический поход по Альпам с президентом России Владимиром Путин.

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«С кем бы я не отправился в поход, так это Путин», - сказал глава правительства Германии в ходе общения с жителями Баварии.

В качестве спутника канцлер ФРГ выбрал президента Франции Эммануэля Макрона. Хорошим компаньоном он также назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Канцлер Германии ранее признал, что изъятие замороженных активов России является «чрезвычайно сложным» вопросом. Он отметил, что в Европе не знают, как это можно осуществить, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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