Шольц назвал Украину в годы СССР самостоятельным государством

По его словам, Украина обладала самостоятельностью, а Крым был ее частью. Также республика являлась членом Организации Объединенных Наций, отметил канцлер ФРГ.

«И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», - сказал Шольц.

Глава правительства Германии ранее призвал Евросоюз увеличить производство боеприпасов на своей территории. Шольц заявил, что это нужно для поддержки Украины и усиления роли ЕС в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

