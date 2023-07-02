Шольц назвал Украину в годы СССР самостоятельным государством

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина в советское время была самостоятельным государством.

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По его словам, Украина обладала самостоятельностью, а Крым был ее частью. Также республика являлась членом Организации Объединенных Наций, отметил канцлер ФРГ.

«И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», - сказал Шольц.

Глава правительства Германии ранее призвал Евросоюз увеличить производство боеприпасов на своей территории. Шольц заявил, что это нужно для поддержки Украины и усиления роли ЕС в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СССРУкраинаШольц

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