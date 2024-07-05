Шольц осудил визит Орбана в Россию

Он напомнил, что в вопросах внешней политики Европейский совет представляет Шарль Мишель.

Шольц также еще раз подчеркнул позицию Германии касательно российско-украинского противостояния, отметив, что Киев может рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.

Ранее пресс-служба украинского МИД заявила, что Орбан посетил Россию без согласования или координации с Украиной.

