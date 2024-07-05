Шольц осудил визит Орбана в Россию
5 июля 202416:37
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с осуждением официального визита в Москву главы венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом немецкий политик заявил на своей странице в соцсети X.
Он напомнил, что в вопросах внешней политики Европейский совет представляет Шарль Мишель.
Шольц также еще раз подчеркнул позицию Германии касательно российско-украинского противостояния, отметив, что Киев может рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.
Ранее пресс-служба украинского МИД заявила, что Орбан посетил Россию без согласования или координации с Украиной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru