Шольц осудил визит Орбана в Россию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с осуждением официального визита в Москву главы венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом немецкий политик заявил на своей странице в соцсети X.

В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза

Он напомнил, что в вопросах внешней политики Европейский совет представляет Шарль Мишель.

Шольц также еще раз подчеркнул позицию Германии касательно российско-украинского противостояния, отметив, что Киев может рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.

Ранее пресс-служба украинского МИД заявила, что Орбан посетил Россию без согласования или координации с Украиной.

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ФОТО: AP / ТАСС
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