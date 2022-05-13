Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Четыре страны отозвали решения о признании независимости территорий Косово и Метохия. Об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, передает ТАСС.

Селакович отметил, что президент объявит о каких странах идет речь, когда сочтет нужным. Он добавил, что власти Сербии продолжат вести работу в направлении того, чтобы другие страны отказывались от этого решения.

Сербский автономный край Косово и Метохия объявил о независимости в 2008 году после вооруженного конфликта. Многие страны Запада признали этот шаг, однако Сербия продолжает считать эти земли сербскими территориями.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СербияКосово
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