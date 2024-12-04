Бербок не исключила отправку миротворческих сил ФРГ на Украину

Миротворческие силы Германии могут быть направлены на Украину в случае прекращения огня. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает DPA.

Глава МИД указала, что немецких солдат можно было бы использовать для обеспечения мира.

Кроме того, по мнению Бербок, наряду с гарантиями безопасности для Киева в виде членства в НАТО можно рассмотреть международное присутствие в целях «обеспечения соблюдения прекращения огня».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что введение на Украину «миротворческого контингента» будет означать прямое участие Запада в конфликте, напоминает РЕН ТВ.

