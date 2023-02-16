Шольц и Байден встретятся 3 марта в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретятся 3 марта в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДжо БайденШольц
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