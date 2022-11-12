Шольц: Германия намеренно не вводила санкции против российского газа
Германия не вводила санкций против газа из России, так как многие страны были зависимы от российских поставок топлива. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала NDR.
По словам политика, «ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», поскольку в Берлине знали о зависимости других стран от топлива из РФ и не хотели причинять им «трудности».
«Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически – потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены», — отметил Шольц.
Сейчас газ из РФ не поступает в Германию, однако, по слова канцлера, в стране предвидели эту ситуацию и заполнили газовые хранилища.
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