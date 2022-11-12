Шольц: Германия намеренно не вводила санкции против российского газа

По словам политика, «ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», поскольку в Берлине знали о зависимости других стран от топлива из РФ и не хотели причинять им «трудности».

«Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически – потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены», — отметил Шольц.

Сейчас газ из РФ не поступает в Германию, однако, по слова канцлера, в стране предвидели эту ситуацию и заполнили газовые хранилища.

