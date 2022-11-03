Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа со стороны «Газпрома»
Немецкий концерн Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа российской компанией «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет энергокомпании из ФРГ.
Как отмечается в релизе, с июня «Газпром» сократил поставки газа.
«После периода перебоев в поставках российского газа Uniper они были полностью прекращены "Газпромом" с конца августа 2022 года», — подчеркивает концерн.
Для обеспечения надежности поставок топлива клиентам, выполнения контрактов и своевременного пополнения газохранилищ Uniper закупает газ по высоким рыночным ценам. По данным энергоконцерна, его приходящийся на акционеров чистый убыток за первые три квартала увеличился в 8,5 раза в годовом выражении. Компания на фоне сокращения поставок российского газа потеряла около 40 млрд евро, пишет «Свободная пресса».
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