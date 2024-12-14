Шольц: Европа окажет помощь Сирии в восстановлении
Европа окажет помощь в восстановлении Сирии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети Х.
Как отметил политик, важно сохранение суверенитета и территориальную целостности Сирии как государства.
«Обеспечение этого — важнейшая задача нового руководства. Мы будем работать с ним на этой основе. Европа также поможет с восстановлением», — подчеркнул канцлер.
Также Шольц рассказал, что в Германии живут сотни тысяч сирийцев. Ряд беженцев рассчитывают, что вскоре смогут вернуться на родину. Берлин поддерживает это, «как только ситуация позволит это сделать».
Ранее Евросоюз запустил доставку срочной гуманитарной помощи в Сирию воздушным путем.
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