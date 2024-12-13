Евросоюз запустил операцию по воздушной отправке гуманитарной помощи в Сирию

Евросоюз запустил операцию по доставке срочной гуманитарной помощи воздушным путем в Сирию. Об этом сообщается в профиле Еврокомиссии в соцсети X.

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Сообщается, что в рамках операции «Гуманитарный воздушный мост» нуждающимся будут поставляться предметы первой необходимости, также будет оказываться неотложная медицинская помощь.

Ранее заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзГуманитарная ПомощьЕврокомиссияСирия

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