Евросоюз запустил операцию по воздушной отправке гуманитарной помощи в Сирию
13 декабря 202415:08
Евросоюз запустил операцию по доставке срочной гуманитарной помощи воздушным путем в Сирию. Об этом сообщается в профиле Еврокомиссии в соцсети X.
Сообщается, что в рамках операции «Гуманитарный воздушный мост» нуждающимся будут поставляться предметы первой необходимости, также будет оказываться неотложная медицинская помощь.
Ранее заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru