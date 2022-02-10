Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Европа ждёт от России ясных шагов для снижения напряжения, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Брюссель уже готов к разговору с Москвой по вопросам безопасности и Североатлантический альянс предоставил на этот счёт конкретные предложения.
Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что Россия не должна недооценивать решимость европейских стран противостоять возможной агрессии Украины.
«Хорошо, что сегодня в Берлине проходят переговоры в нормандском формате на уровне советников. Они к этому часу еще продолжаются», - заметил канцлер Германии.
Свое заявление Шольц сделал перед встречей с руководителями прибалтийских стран.
Ранее он заявлял, что Германия готова к диалогу с Россией во всех форматах для политического урегулирования ситуации вокруг Украины.
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