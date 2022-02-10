Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности

Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что Россия не должна недооценивать решимость европейских стран противостоять возможной агрессии Украины.

«Хорошо, что сегодня в Берлине проходят переговоры в нормандском формате на уровне советников. Они к этому часу еще продолжаются», - заметил канцлер Германии.

Свое заявление Шольц сделал перед встречей с руководителями прибалтийских стран.

Ранее он заявлял, что Германия готова к диалогу с Россией во всех форматах для политического урегулирования ситуации вокруг Украины.

