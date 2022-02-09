Шольц: Берлин готов к диалогу с Москвой во всех форматах

Германия готова к диалогу с Россией во всех форматах для политического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах ради достижения политического решения», - подчеркнул глава правительства Германии.

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Он также напомнил, что страны ЕС вместе с США и их союзниками по всему миру готовы в любой момент принять решение по новым антироссийским санкциям в зависимости от ситуации с Украиной.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден боится, что Германия сможет договориться с Россией о корректировке европейской безопасности, поэтому заставляет страну ввести антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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