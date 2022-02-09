Шольц: Берлин готов к диалогу с Москвой во всех форматах

Германия готова к диалогу с Россией во всех форматах для политического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах ради достижения политического решения», - подчеркнул глава правительства Германии.