Шольц: ЕС объявит новые санкции против РФ к годовщине спецоперации

Европейский Союз намерен усилить санкции против России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед депутатами в бундестаге, сообщают «Известия».

По его словам, новые ограничительные меры против России будут объявлены к годовщине начала спецоперации.

В Германии призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине

Глава германского правительства подчеркнул, что они станут «ясным сигналом» для Москвы о безуспешности её намерений в отношении Украины.

Ранее, как сообщала НСН, в США предрекли Шольцу крах из-за решения по России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюзШольц
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