Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) назвал неприемлемым появление на территории Украины войск из стран Североалтантического альянса под чужим флагом, флагом ЕС или национальным флагом.

Посол: Размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал преждевременным вопрос отправки на Украину западных военнослужащих и отметил, что сейчас он не стоит на повестке.

В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине во время конфликта является фактическим объявлением войны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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