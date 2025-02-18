Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) назвал неприемлемым появление на территории Украины войск из стран Североалтантического альянса под чужим флагом, флагом ЕС или национальным флагом.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал преждевременным вопрос отправки на Украину западных военнослужащих и отметил, что сейчас он не стоит на повестке.
В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине во время конфликта является фактическим объявлением войны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru