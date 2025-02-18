Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал преждевременным вопрос отправки на Украину западных военнослужащих и отметил, что сейчас он не стоит на повестке.

В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине во время конфликта является фактическим объявлением войны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

