Берлин верит в Минские соглашения

Гуманитарная ситуация в Донбассе требует прогресса в реализации Минских соглашений, заявил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Так он прокомментировал предстоящие переговоры советников лидеров стран нормандского формата, которые состоятся 10-11 февраля в немецкой столице.

Шольц выразил солидарность с Францией и Польшей по Украине

Бюхнер подчеркнул, что Германия заинтересована в продвижении вопроса урегулирования внутриукраинского конфликта, так как Берлин вместе с Парижем проделали огромную работу по деэскалации ситуации на востоке Украины.

«Мы приветствуем любые шаги в верном направлении», - добавил представитель ФРГ.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил закрепить за Украиной нейтральный статус только чтобы «прощупать» позиции России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманияФРГМинские СоглашенияБерлин
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