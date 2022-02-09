Берлин верит в Минские соглашения
Гуманитарная ситуация в Донбассе требует прогресса в реализации Минских соглашений, заявил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Так он прокомментировал предстоящие переговоры советников лидеров стран нормандского формата, которые состоятся 10-11 февраля в немецкой столице.
Бюхнер подчеркнул, что Германия заинтересована в продвижении вопроса урегулирования внутриукраинского конфликта, так как Берлин вместе с Парижем проделали огромную работу по деэскалации ситуации на востоке Украины.
«Мы приветствуем любые шаги в верном направлении», - добавил представитель ФРГ.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил закрепить за Украиной нейтральный статус только чтобы «прощупать» позиции России.
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