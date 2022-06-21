Шольц: Антироссийские санкции вредят экономике Германии

При этом он поблагодарил промышленников страны за поддержку санкций против России.

По его словам, Германия вынуждена оказывать давление на РФ, чтобы Киев мог противостоять Москве в конфликте.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.