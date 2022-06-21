Шольц: Антироссийские санкции вредят экономике Германии

Антироссийские санкции вредят экономике Германии. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц: Антироссийские санкции не отменят после окончания боевых действий на Украине

При этом он поблагодарил промышленников страны за поддержку санкций против России.

По его словам, Германия вынуждена оказывать давление на РФ, чтобы Киев мог противостоять Москве в конфликте.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

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ФОТО: РИА Новости
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