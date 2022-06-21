Шольц: Антироссийские санкции вредят экономике Германии
21 июня 202215:50
Антироссийские санкции вредят экономике Германии. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
При этом он поблагодарил промышленников страны за поддержку санкций против России.
По его словам, Германия вынуждена оказывать давление на РФ, чтобы Киев мог противостоять Москве в конфликте.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+5 167 / сут.
Умерли
381 тыс.+114 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+6 163 / сут.
- В ДНР заявили об освобождении 239 населённых пунктов
- Огромный стул для Гордона Брауна принесли к посольству Великобритании в Москве
- Шольц: Антироссийские санкции вредят экономике Германии
- Кравцов заявил, что школьников не будут выгонять на мороз для поднятия флага
- Стало известно, кого позовут на российское «Евровидение»
- Путин потребовал максимально быстро снизить льготную ипотеку
- Путин заявил, что России всегда приходилось проходить через испытания
- Семьи пропавших без вести с платформы «Черноморнефтегаза» получат 6,5 млн рублей
- Bloomberg: В мае Швейцария импортировала более трех тонн золота из России
- В Минобороны РФ сообщили об ударе ракетами «Оникс» по аэродрому в районе Одессы
21 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru