Германия собирается помогать Украине, сколько потребуется
Министр иностранных дел Анналена Бербок ФРГ пообещала, что Германия будет помогать Украине, сколько понадобится. Об этом глава МИД ФРГ заявила в интервью Bild am Sonntag.
«Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Но функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент, у нас нет в большом количестве», — приводит цитату Бербок РБК.
При этом немецкие власти считают, что необходимость в тяжелом вооружении у Киева останется и следующим летом.
«Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо», — заверила представитель Германии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять на Украину вооружения, с помощью которых можно вести обстрелы по территории России.
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