Германия собирается помогать Украине, сколько потребуется

«Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Но функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент, у нас нет в большом количестве», — приводит цитату Бербок РБК.

При этом немецкие власти считают, что необходимость в тяжелом вооружении у Киева останется и следующим летом.

«Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо», — заверила представитель Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять на Украину вооружения, с помощью которых можно вести обстрелы по территории России.

