Шойгу заявил о деградации отношений России с НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об ухудшении отношений государства с НАТО. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам Шойгу, партнеры России, которые ведомы Соединенными Штатами Америки выходят «из всё большего и большего количества соглашений». В связи с этим, отметил он, уменьшается пространство безопасности, которые существовали ранее.
Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с Североатлантическим Альянсом в таком виде, в каком оно было пять лет назад.
Ранее Россия была названа основной угрозой для безопасности НАТО. С таким заявлением выступили участники альянса. Уточнялось, что подрыв безопасности может быть вызван «агрессивными действиями» со стороны государства. Вторым фактором, сообщала НСН был назван международный терроризм.
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