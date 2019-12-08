Шойгу заявил о деградации отношений России с НАТО

По словам Шойгу, партнеры России, которые ведомы Соединенными Штатами Америки выходят «из всё большего и большего количества соглашений». В связи с этим, отметил он, уменьшается пространство безопасности, которые существовали ранее.

Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с Североатлантическим Альянсом в таком виде, в каком оно было пять лет назад.

Ранее Россия была названа основной угрозой для безопасности НАТО. С таким заявлением выступили участники альянса. Уточнялось, что подрыв безопасности может быть вызван «агрессивными действиями» со стороны государства. Вторым фактором, сообщала НСН был назван международный терроризм.

