Россия отказалась участвовать в гонке вооружений с НАТО

По словам Пескова, безопасность России, а также ее паритет в сфере вооружений гарантированы на многие годы благодаря новейшими перспективным разработкам.

Ранее НСН сообщила о заявлении президента России Владимира Путина. Он рассказал, что российские военные обладают оружием, которое не имеет аналогов в мире. На боевое дежурство они намерены ставить системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения. Однако, по словам главы государства, это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

