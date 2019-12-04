Россия отказалась участвовать в гонке вооружений с НАТО

4 декабря 201915:37

В Кремле рассказали о способах России противостоять НАТО. С заявлением выступил пресс-секретарь президента государства Дмитрий Песков. Комментируя рост военных расходов Североатлантического Альянса, он сообщил, что страна не планирует вступать в дорогостоящую гонку вооружений, отмечает «Свободная пресса».

Россия обвинила США в развязывании гонки вооружений в космосе

По словам Пескова, безопасность России, а также ее паритет в сфере вооружений гарантированы на многие годы благодаря новейшими перспективным разработкам.

Ранее НСН сообщила о заявлении президента России Владимира Путина. Он рассказал, что российские военные обладают оружием, которое не имеет аналогов в мире. На боевое дежурство они намерены ставить системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения. Однако, по словам главы государства, это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КремльНАТОГонка Вооружений