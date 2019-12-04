Россия отказалась участвовать в гонке вооружений с НАТО
В Кремле рассказали о способах России противостоять НАТО. С заявлением выступил пресс-секретарь президента государства Дмитрий Песков. Комментируя рост военных расходов Североатлантического Альянса, он сообщил, что страна не планирует вступать в дорогостоящую гонку вооружений, отмечает «Свободная пресса».
По словам Пескова, безопасность России, а также ее паритет в сфере вооружений гарантированы на многие годы благодаря новейшими перспективным разработкам.
Ранее НСН сообщила о заявлении президента России Владимира Путина. Он рассказал, что российские военные обладают оружием, которое не имеет аналогов в мире. На боевое дежурство они намерены ставить системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения. Однако, по словам главы государства, это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».
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