Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
Украина с середины июня потеряла в зоне специальной операции свыше 115 тысяч военных. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров», - добавил Шойгу.
Как отметил секретарь Совбеза, потери противника могли быть остановлены, если бы Киев выполнил предложения российской стороны по урегулированию конфликта.
По данным Минобороны, за июль ВСУ потеряли более 60 тысяч бойцов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины составляет приблизительно один к пяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru