ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч военных
Украинская армия за июль потеряла свыше 60 тысяч военнослужащих в зоне специальной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сводки Минобороны России.
Так, 1-5 июля ВСУ потеряли на всех направлениях до 9 875 бойцов, 6-12 июля — до 14 070 военных, 13-19 июля — до 13 075 солдат. При этом потери украинской стороны с 20 по 31 июля составили до 23 610 человек. Общие потери Киева в минувший месяц —до 60 630 военных.
Ежедневные потери ВСУ в среднем составляют около 2 тысяч бойцов. Самыми интенсивными направлениями называют зоны ответственности группировок войск «Юг» и «Запад».
Во вторник Минобороны сообщило, что совокупные потери украинской стороны за сутки составили до 1930 бойцов, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Гершкович 2 августа сможет вернуться в США в рамках обмена
- Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области
- ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч военных
- Российская пловчиха Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады для Франции
- СМИ: ЕС и США провели переговоры по недопущению войны из-за атаки на Ханию
- Трамп: Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине
- Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября в Нью-Йорке согласились признать вину
- Мадуро предложил Маску приехать с ним на бой в Венесуэлу
- СМИ: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов
- «Авиаторщина»: «Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за нехватки пилотов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru