Так, 1-5 июля ВСУ потеряли на всех направлениях до 9 875 бойцов, 6-12 июля — до 14 070 военных, 13-19 июля — до 13 075 солдат. При этом потери украинской стороны с 20 по 31 июля составили до 23 610 человек. Общие потери Киева в минувший месяц —до 60 630 военных.

Ежедневные потери ВСУ в среднем составляют около 2 тысяч бойцов. Самыми интенсивными направлениями называют зоны ответственности группировок войск «Юг» и «Запад».

Во вторник Минобороны сообщило, что совокупные потери украинской стороны за сутки составили до 1930 бойцов, напоминает Ura.ru.

