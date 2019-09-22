Шойгу считает войну между Россией и Украиной «сумасшедшим сюжетом»

22 сентября 201913:39

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил возможность начала войны между Украиной и Россией. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью газете «Московский комсомолец», вышедшим в воскресенье, 22 сентября.

«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — заявил генерал армии РФ.

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Шойгу высказал надежду на то, что время, когда обе славянские страны будут жить «в мире и добрососедстве», наступит.

Напомним, обострение международных отношений между Украиной и Россией произошло после референдума жителей Крыма в 2014 году, которые проголосовали за воссоединение с Россией, и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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