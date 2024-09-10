Шойгу: Россия завершает подготовку к подписанию базового договора с Ираном

Россия завершает внутригосударственные процедуры, которые необходимы для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Тегераном и Москвой. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов для формирования единой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропорядка. По словам Шойгу, Россия рассчитывает на скорое заключение нового базового межгосударственного договора.

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Шойгу на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, провел двустороннюю рабочую встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допустил, что в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть пункт об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников документа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ШойгуРоссияИран

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