Шойгу: Россия завершает подготовку к подписанию базового договора с Ираном

Россия завершает внутригосударственные процедуры, которые необходимы для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Тегераном и Москвой. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов для формирования единой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропорядка. По словам Шойгу, Россия рассчитывает на скорое заключение нового базового межгосударственного договора.