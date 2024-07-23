«Отрезвить головы»: В договоре Ирана и РФ допустили пункт о помощи при нападении
В случае появления такого пункта, будут созданы условия для реального военно-технического реагирования, отметил в эфире НСН Раджаб Сафаров.
В договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть пункт об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников документа, допустил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва и Тегеран закончили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Грядущее подписание договора он назвал «историческим событием». О том, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор еще в январе сообщала пресс-служба Минобороны РФ по итогам переговоров глав оборонных ведомств двух стран по вопросам военного сотрудничества.
«Наверное, обязательно в договоре отдельное место может занять военно-техническое сотрудничество. Если договор ориентирован на стратегический уровень, то этот момент не может быть вне договора, поскольку, если угрозу почувствует Иран и эта угроза будет реализована, то от этого пострадают российские интересы… Так как страна не сможет выполнить те проекты, по которым работа уже будет идти. Российская экономика и политика будет ориентирована на результат этих проектов. Если будет нападение или военный конфликт, то в числе пострадавших стран окажется и Россия. Чтобы этого не допустить, вполне было бы логично указать такой пункт, как в договоре с Северной Кореей, для того, чтобы отрезвить некоторые головы, которые вынашивают план по обострению и эскалации ситуации вокруг Ирана», - сказал Сафаров.
Он отметил, что в таком случае будут созданы условия для реального оперативного реагирования в военно-техническом плане.
«Может быть, это будет иметь профилактический характер, хотя такие обязательства несут в себе серьезную ответственность, поскольку в таком случае нужно будет создать механизм реагирования на угрозы или события, которые будут происходить в результате этих угроз. Это означает, что будут созданы условия для реального оперативного реагирования в военно-техническом плане. Но это все будет делаться исходя из интересов России и это оправдано», - добавил собеседник НСН.
В середине июня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.
В июне подготовку межгосударственного договора РФ и Ирана временно приостановили – это произошло на фоне гибели иранского президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета и подготовки внеочередных выборов. Вместе с Раиси тогда погиб глава МИД Исламской республики, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ
- Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
- Киркоров застрял в горах Сочи из-за ливней
- Писателя Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
- Большинство россиян заявили, что жара влияет на их работоспособность
- Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год
- Путин заявил главе Счетной палаты, что «лишних денег нет»
- Госдума ввела наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков
- МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций
- Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru