МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за сообщений о ракетах для РФ

МИД Украины 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара в связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Тегераном баллистических ракет России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Украинская сторона выразила обеспокоенность этими данными и передала иранскому дипломату официальный комментарий от 7 сентября сделано «предупреждение о возможных последствиях».