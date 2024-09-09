МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за сообщений о ракетах для РФ
МИД Украины 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара в связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Тегераном баллистических ракет России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Украинская сторона выразила обеспокоенность этими данными и передала иранскому дипломату официальный комментарий от 7 сентября сделано «предупреждение о возможных последствиях».
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Иран якобы поставил России баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях в Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в достоверности этой информации, а официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг утверждения о поставках оружия России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru