МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за сообщений о ракетах для РФ

МИД Украины 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара в связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Тегераном баллистических ракет России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Украинская сторона выразила обеспокоенность этими данными и передала иранскому дипломату официальный комментарий от 7 сентября сделано «предупреждение о возможных последствиях».

Иран опроверг сообщения о передаче баллистических ракет России

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Иран якобы поставил России баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в достоверности этой информации, а официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг утверждения о поставках оружия России, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UkraineMFA
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