Шойгу: Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности
Москва рассмотрела ответ США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности, ответ России последует в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 февраля на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.
Шойгу также выразил надежду, что в ходе происходящей встречи удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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