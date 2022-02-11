Шойгу: Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

Шойгу также выразил надежду, что в ходе происходящей встречи удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

